6.1 ile sarsılmıştı... Balıkesir Sındırgı'da depremin bilançosu belli oldu!

21.08.2025 11:42:00
İHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Balıkesir ve Manisa genelinde toplam 729 binada bulunan bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; Sındırgı'da tüm evler tek tek tarandı. Balıkesir ve Manisa genelinde toplam 729 binada bulunan bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Çalışmalar sonucunda oluşturulan hasar listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Yurttaşlar evlerinin durumunu bu listelerden kontrol edebilecek. Hasar tespitine ilişkin itiraz etmek isteyenler ise, Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD merkezine başvuruda bulunulabilecek. Yapılacak itirazlar bir üst kurul tarafından değerlendirilecek. Bir aylık askı sürecinin sonunda binaların hasar durumları kesinleşecek.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar" dedi.

Öte yandan, bölgede ağır hasarlı ve yıkık binalarda yıkım sürecine de başlanacağı öğrenildi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #hasar tespit #Sındırgı

