Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem!

20.08.2025 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.32 sıralarında merkez üssü Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı

