Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.32 sıralarında merkez üssü Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-20
Saat:09:32:24 TSİ
Enlem:39.21083 N
Boylam:28.08444 E
Derinlik:7 km
