6,3 milyon takipçili hesabı kapatılan Dilan Polat'tan ilk açıklama

Lüks yaşantısı, adli süreçleri ve sosyal medyadaki her hareketiyle Türkiye gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Dilan Polat, dijital dünyada büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Polat’ın 6,3 milyon takipçisi bulunan devasa Instagram hesabı resmen erişime kapatıldı.

Erişim engeli kararının arkasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi başvurusu olduğu öğrenilirken, sosyal medya devi META'nın teknik altyapı sürecini tamamlamasıyla milyonlarca takipçili profil tamamen karanlığa gömüldü.

"HESAP UMURUMDA DEĞİL, BEN MUTLU OLAMADIM"

Hesabının kapatılmasının ardından kamuoyunun ne diyeceğini merakla beklediği Dilan Polat, bir magazin sayfasının paylaşımına göre sessizliğini çok konuşulacak sözlerle bozdu. Yaşadığı dijital ambargoya karşı sitem dolu bir açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Kaderim kötü yazılmış çocukluğumdan. Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için, hesap vesaire umurumda değil. Sadece çok mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes çok mutlu olsun, ben olamadım."

POLAT AİLESİ ALARMA GEÇTİ: "YEDEK HESAP" DEVREYE GİRDİ

Milyonluk ana hesabın kapatılmasının ardından Polat ailesi cephesinde de hareketli dakikalar yaşandı. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir duyuru yayınlayarak takipçileriyle bağ koparmamak adına yeni kararlarını açıkladı.

Şükran Polat, "Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, hesabım açılana kadar yedek hesabım budur" diyerek geçici olarak iletişim kuracakları yeni dijital adresi hayranlarıyla paylaştı.

SAHTE HESAP UYARISI: "DİLAN'IN AÇTIĞI YENİ BİR PROFİL YOK"

Bu kriz anını fırsat bilen bazı kötü niyetli kişilerin, Dilan Polat adına kısa sürede yüzlerce taklit profil açması üzerine aileden ikinci bir uyarı gecikmedi. Şükran Polat, dolandırıcılık ve bilgi kirliliğine karşı takipçilerini uyararak, "Dilan adına yeni hesaplar açılmış. Bunların tamamı sahte hesaplar. Dilan’ın şu an kendi adıyla açtığı herhangi bir yeni hesap yok" ifadelerini kullanarak sahte profillere itibar edilmemesini istedi.



