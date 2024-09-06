6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 11 yaralı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:55
6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 11 yaralı!
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Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Fethiye #zincirleme kaza

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