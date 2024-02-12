6 aydır yoğun bakımdaydı: İnşaattan düşen işçiden acı haber geldi
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde inşaattan düşen işçi, 6 ay süren tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde 6 ay önce, inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Ömer Bilici, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilici, tedavi altına alındı.
6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilici’nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından defnedildi.
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