6 aydır yoğun bakımdaydı: İnşaattan düşen işçiden acı haber geldi

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:11

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:12

Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde 6 ay önce, inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Ömer Bilici, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilici, tedavi altına alındı.

6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilici’nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından defnedildi.