6 bin 738 öğrencinin okulla ilişiği kesilmiş: Sahtecilik her yeri sarmış

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bazı özel şirketler aracılığıyla yurt dışındaki sahte liselere öğrenci kaydı yapılmak suretiyle, Türkiye’deki üniversitelere giriş sisteminin suistimal edildiği iddialarına dikkat çekti.

İddialar arasında öğrencilerin fiilen eğitim almadan tamamen usulsüz şekilde Rusya ve Ukrayna’daki bazı sahte kurumlardan lise diploması aldığı, ardından da bu diplomalarla Türkiye’de denklik belgesi temin ederek çeşitli üniversitelere kayıt yaptırdığı iddiasının da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bu belgelerin Talim Terbiye Kurulu’ndaki bazı kamu görevlilerinin bilgisi dahilinde e-denklik sistemi dışında ve rüşvet karşılığında düzenlendiği iddialarına işaret eden Ösen, sahte belgelerle verilen denklik sonucunda öğrencilerin, tıp, eczacılık, hukuk gibi bölümlere girdiklerinin belirtildiğine dikkat çekti.

BAKANA SORULAR

Ösen, “Son 5 yılda, yurt dışında lise mezunu olduğu gerekçesiyle Türkiye’de denklik belgesi verilen kişi sayısı kaçtır? Denklik verilenlerden kaçının belgesinde sahtecilik tespit edilmiştir? Kaç öğrencinin üniversiteye usulsüz biçimde kayıt yaptırdığı tespit edilmiş ve kaçının okul ile ilişiği kesilmiştir?” sorularını yöneltti.

33 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Bakan Tekin, önergeye verdiği yanıtta, son 5 yılda yurt dışında lise mezunu olduğu gerekçesiyle Türkiye’de 114 bin 547 kişiye denklik belgesi verildiğini, ayrıca bu süre içinde 54 bin 997 kişiye de yurt dışında eğitim müşavirliği/ateşeliği tarafından lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlendiğini kaydetti. Bakanlık makamının onayı ve süreç içerisinde alınan ek onaylar doğrultusunda, inceleme-soruşturma çalışmaları yürütüldüğü anımsatılan yanıtta, usulsüz düzelenen denklik belgeleriyle ilgili sorumluğu tespit edilen 33 kişi hakkında disiplin, idari ve adli yönden cezalar önerildiği bildirildi. Ayrıca ilgili kişilerin denklik belgelerinin iptaline yönelik yetkili makamlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

BİNLERCE SAHTE BELGE

Yanıtta, YÖK’ten alınan yazıya da yer verildi. YÖK, önergede yer alan “Kaç öğrencinin üniversiteye usulsüz biçimde kayıt yaptırdığı tespit edilmiş ve kaçının okul ile ilişiği kesilmiştir?” sorusuna, son 5 yılda belgelerindeki eksiklik veya tutarsızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenci sayısının toplam 6 bin 738 olduğu yanıtını verdi.

GÜVEN SARSILIYOR

Bakan Tekin’in yanıtı ile skandalın ayrıntılarının ortaya çıktığına dikkat çeken Seda Kâya Ösen, şunları söyledi:

“Bakan Tekin’in yanıtından anlıyoruz ki; son beş yılda toplam 169 bin kişiye lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlenmiş. Belgelerindeki eksiklik veya tutarsızlık nedeniyle 6 bin 738 öğrencinin ilişiği kesilmiş. İddialara konu durum, sınavlara yıllarını vererek üniversiteye girmeye çalışan milyonlarca öğrencinin emeğini hiçe sayarken, kamu kurumlarına olan güveni de sarsmaktadır.”