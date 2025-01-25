6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron... Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:30

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:32

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesinde 2 adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.