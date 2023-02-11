6. günde Kahramanmaraş'tan kahreden kareler... Ölümün fotoğrafı havadan çekildi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:38

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 11:40

6 Şubat günü saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 ilde ağır yıkıma yol açtı. Depremlerde yaşamını yitirenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra götürüldükleri morgda yapılan otopsi ve teşhis işlemi sonrası Kapıçam Mezarlığı’na götürülüyor.

YAN YANA BİNLERCE MEZAR

Depremde çöken binaların enkazında arama- kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirenler için Kapıçam Mezarlığı’nda iş makineleriyle yan yana binlerce mezar açıldı. Cenazeler 24 saat boyunca defnediliyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda halen bir yandan iş makineleri ile yeni mezarlar kazılıyor, bir yandan da defin işlemleri sürüyor.