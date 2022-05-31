6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

31 Mayıs 2022 Salı, 19:30

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 14 şüphelinin, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Siirt, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay ve Van'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 82 bin 700 TL, 250 doları ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2 adet 1 dolar ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.