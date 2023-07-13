6 ilde operasyon... Sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesi çökertildi!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:46

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:46

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde yeni bir şebeke tespit etti.

Şebekenin yerli ve yabancı uyruklu şahıslara, dolar ve euro biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı ve benzeri belgeler düzenlediği, bu belgelerin kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderildiği anlaşıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Alınan bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takibin devamında yerli ve yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğu 10 kişilik şebekeye yönelik İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep‘te eşzamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilde 13 adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Sahtecilik şebekenin üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari durumda olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.