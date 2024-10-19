6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Ekim'de Nevşehir, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 6 ilde düzenlenen operasyonda 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit edilmişti.
Zanlılardan B.D.'nin, yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadinde bulunduğu ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediği belirlenmişti.
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