6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:07
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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