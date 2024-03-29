6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.