6. kattan düşerek yaşamını yitiren MESEM öğrencisinin babası ihmalleri sıraladı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 07:57

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi kapsamında iş cinayetleri engellenemiyor. Geçen günlerde Ankara Çubuk’ta bir inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki MESEM öğrencisi Alperen Kocayavuz 6. kattan asansör boşluğuna düşerek can vermişti. Son bir yılda yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı 10’a çıktı. Alperen Kocayavuz’un, MESEM kapsamında belirtildiği üzere haftada bir gün okulda dört gün işletmede olması gerekirken haftada beş gün çalıştırıldığı, alması gereken haftalık ücreti bazı haftalar alamadığı ortaya çıktı. Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu ve şube sekreteri Sibel Gökçe Evci yaşamını yitiren öğrenci Alperen Kocayavuz’un ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Alperen’in babası Tamer Karayavuz, “Devlet buna neden müsaade ediyor? Bir taraftan kanun koyuyor, bir taraftan takip etmiyor. ‘Çocuklar geleceğimiz’ deniliyor. Ancak bile bile gençliği yok ediyorlar. Şikâyetçiyiz. İhmal var. Orada hiçbir önlem yoktu” diye konuştu.

CEZAEVİNE GİRDİ

Olaydan sonra inşaatın müteahhidinin, iş güvenliğinden sorumlu bir kişinin ve işletmenin sahibinin cezaevine konulduğunu söyleyen baba Kocayavuz, “Okulu vasıtasıyla doğalgaz ve tesisatla işiyle uğraşan bir işletmeye kaydettim. Süreç böyle başladı. Doğalgazın, tesisatın asansör boşluğuyla ne alakası var. Başka işler mi yaptırdılar bu çocuğa?” dedi

‘HAFTALIĞINI ALAMIYORDU’

İnşaatta iş güvenliği açısından file, baret gibi koruyucu önlemlerin bulundurulmamasına tepki gösteren baba Kocayavuz, “Bir file koymak çok mu zor? 4-5 milyona ev satıyorlar ama para gider diye file, baret almıyorlar. Alperen, haftalık 1500 lira para alıyordu. Bazen onu da vermiyorlardı. Amcasına, ‘Beni çok çalıştırıyorlar, yoruluyorum’ demiş. beş gün işe bir gün okula gidiyordu. Okuldaki öğretmene ‘Çalışmanın kriteri yok mu?’ diye sordum. O da bir şey diyemedi” ifadelerini kullandı.

‘HİÇ GÖRMEDİM’ DİYORMUŞ’

Alperen’in ölümünün ardından müteahhidin kendilerine “Ne isterseniz vereyim” dediğini ifade eden baba Kocayavuz, “Asıl ben sana istediğini vereyim, sen bana oğlumu ver” dedim. Verebilir mi? Veremez. Sen jandarma ile gittin geri gelirsin, benim oğlum imam ile gitti, geri gelmez” dedi. Alperen’in birkaç arkadaşının da aynı yerde çalıştığını belirten Kocayavuz, “Alperen 6-7 aydır oraya gidiyordu ama müteahhit, ‘Ben Alpereni hiç görmedim’ diyormuş” diye konuştu. Kocayavuz, yaşananlardan sonra CHP’li ve İYİ Parti’li bazı milletvekillerinin başsağlığı için kendisini aradığını ve “Biz mücadele veriyoruz ama AKP’ye dişimizi geçiremiyoruz” dediklerini iletti. Kocayavuz hiçbir AKP’li milletvekili tarafından ise aranmadığını söyledi.

‘CİNAYET SİSTEMİ’

Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, Alperen Kocayavuz’un yaşamını yitirdiği inşaatın önünde bir açıklama yaptı. Aydoğdu, “MESEM’in oluşturduğu bir cinayet sistemi var. Devletin bunu çökertmesi gerekiyor” dedi.