6 kişi yaralanmıştı... Çanakkale'deki kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de polis merkezinin önünde yaşanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, 6 kişinin tabanca ve bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 7'si, savcılık sorgularının ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan hastanede tedavileri süren 2 zanlı hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 26 Eylül'de aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan iki ailenin karıştığı kavgada 3 kişi ateşli silahla, 3 kişi bıçakla yaralanmıştı.
Ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, şarjör, 15 fişek, 250 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 62 bin 880 dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve aparatları ele geçirilmişti.
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