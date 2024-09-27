Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var!
Çanakkale'de alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kesici alet ve silahlı çatışma çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.
Çanakkale’de saat 15.40 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi’nde husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve kesici aletli kavga çıktı.
Çıkan çatışma Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar geldi.
Yaşanan çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. 6 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Karakolu’na çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Karakolu önüne kadar gelen olayda polis, silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheliyi yakaladı, 2 tabancaya el konuldu.
Polisler kent merkezinde olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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