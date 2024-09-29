Çanakkale’de alabora olan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’de alabora olan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:13

Bozlar köyü açıklarında, saat 17.00 sıralarında içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize düşen 7 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 7 vatandaş, Karabiga beldesine getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan kazazede vatandaşlar, Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından yapılan açıklamada, “Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbir amaçlı ilçe devlet hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" denildi.

 


Etiketler: #çanakkale

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