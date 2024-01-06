6 Ocak İzmir Bornova elektrik kesintisi: Bornova ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 06.01.2024 - 00:10

İzmir Bornova ilçesinde 6 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında Bornova ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte Bornova mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Bornova ilçesinde 6 Ocak 01:00 - 01:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Doğanlar mh. (1550/2. sk., 1550/4. sk.), Mevlana (7402/8. sk., 1715. sk., Çocuk parkı içi yolu, Park içi yolu, 1712/5. sk., 1711/9, 1722. sk., 1701/1), Mevlana mh. (1701/6. sk., 1702. sk., 1707/9. sk., 1776/23. sk., 1776/7. sk., 1710/5. sk., 1723. sk., 1776/19. sk., 7402/7. sk., 1707/8. sk., 1711/7. sk., 1707/11. sk., 1702/2. sk., 1776/1. sk., 1711/5. sk., 1710/4. sk., 1776/17. sk., 1701. sk., 1711/3. sk., 1776/6. sk., 1776/4. sk., 1776/8. sk., 1707/1. sk., 1711. sk., 1712/3. sk., 1776. sk., 1711/6. sk., 1776/14. sk., 1701/4. sk., 1707/2. sk., 1707/4. sk., 1719/2. sk., 1776/22. sk., 1712/1. sk., 1710. sk., 1707/10. sk., 1707/5. sk., 1721. sk., 1776/11. sk., 1776/13. sk., 1734. sk., 1712. sk., 1707. sk., 1776/10. sk., 1711/4. sk., 1713/2. sk., 1738/1. sk., 1704. sk., 1719/1. sk., 1776/16. sk., 1701/2. sk., 1719. sk., 1701/8. sk., 1701/5. sk., 1776/18. sk., 7402/9. sk., 1724. sk., 1712/4. sk., 1700. sk., 1707/3. sk., 1701/7. sk., 1776/5. sk., 1704/1. sk., 1719/3. sk., 1732. sk., 1712/2. sk., 1776/9. sk., 1776/21. sk., 1776/20. sk., 1710/2. sk., 1709. sk., 1701/3. sk.), Yunus emre (Çocuk parkı içi yolu), Yunus emre mh. (7402/7. sk., 7408/6. sk., 7524. sk., 7402/6. sk., 7402/5. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 01:15 - 01:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Erzene (113/3. sk., 113. sk., Park içi yolu, 113/26), Erzene mh. (113/17. sk., 113/18. sk., 113/27. sk., 114/1. sk., 116/16. sk., 113/16. sk., 116/4. sk., 117/3. sk., 113/22. sk., 116/7. sk., 124/1. sk., 117/4. sk., 115. sk., 117/1. sk., 113/9. sk., Çocuk parkı içi yolu, 113/7. sk., 113/5. sk., 113/15. sk., 118. sk., 113/19. sk., Hasan ali yücel cd., 115/2. sk., 117. sk., 117/5, 115/3. sk., 117/6. sk., 117/2. sk., 113/28. sk., 115/1. sk., Saraykent sitesi, 113/6. sk., 116. sk., 116/8. sk.), Evka 3 mh. (113. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 01:30 - 02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Erzene (Park içi yolu, 116/20. sk., Cengiz han), Erzene mh. (İstanbul, Çocuk parkı içi yolu, 116/12. sk., Hasan ali yücel cd., 116/10. sk., 116/18. sk., İatanbul, 116/13. sk., Ege üniversitesi lojmanları, 116. sk., 116/8. sk., 116/19. sk.), Kazımdirik (Ankara), Kazımdirik mh. (166. sk., 232. sk., 259. sk., 212. sk., Bornova metro istasyonu, 219. sk., 225. sk., 194. sk., Çocuk parkı içi yolu, 214. sk., 231. sk., 229/2. sk., Kurtuluş cd., 229. sk., 213. sk., 230. sk., 220. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 02:15 - 02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Kazımdirik mh. (161. sk., 160. sk., 153. sk., 154. sk., 175. sk., 174. sk., 172. sk., 159. sk., Süvari cd.), Atatürk mh. (832. sk., 893/1. sk., 896. sk., 894. sk., 829/1. sk., 852. sk., İstiklal cd., 839/2. sk., 840. sk., 910. sk., 829. sk., Çocuk parkı içi yolu, 846. sk., 830/1. sk., 831. sk., Yavuz cd., 839/1. sk., 847. sk., 832/1. sk., 847/1. sk., Ziya gökalp cd., 829/2. sk., 843. sk., 845. sk., 844. sk., 841. sk., 893. sk., 830. sk., 842. sk., 893/3), Ergene (457, 456. sk.), Ergene mh. (455. sk., 537. sk., 538. sk., 454. sk., 540. sk., 458. sk.), Erzene (Ankara), Kızılay (514/1, 513/1, 509. sk.), Kızılay mh. (471. sk., 511/1. sk., İstiklal cd., 502/1. sk., 506. sk., 512. sk., 475. sk., 507. sk., 508. sk., Hürriyet cd., Ziya gökalp, 502. sk., 513/2. sk., 511/3. sk., 511. sk., 513. sk., 507/1. sk., 505. sk., 504. sk., 513/3, 510. sk., 473. sk., 514. sk., 503. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 03:00 - 03:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Evka 3 (127/19. sk., Ankara cd., 127/21. sk., 124. sk., 125/6. sk.), Evka 3 mh. (Şehitler cd., 126/9. sk., 127/18. sk., 127/6. sk., 127/7. sk., 127/15. sk., 108. sk., 126/16. sk., 127/16. sk., 127/22. sk., 129. sk., 112/4. sk., Şehit taha carım sk., 126/10. sk., 127/2. sk., 127/23. sk., 127/9. sk., 108/2. sk., 125/9. sk., 127/14. sk., 126/11. sk., 127/1. sk., 126/18, 127/3. sk., Çocuk parkı içi yolu, 127/11. sk., 126/13. sk., 127/8. sk., 126/17. sk., 101. sk., 127/13. sk., 126/8. sk., 126/14. sk., 106. sk., 127/4. sk., 127/12. sk., Şehitler, 126/12. sk., 127/5. sk., 112. sk., 108/5. sk., 126/4. sk., 127/20. sk., Ankara, Seçin köy sitesi, 127/17. sk., 125/7. sk., 107. sk., 101/2. sk., 127/24. sk., Şehit taha carım, 113. sk., 127. sk., Park içi yolu), Erzene (113. sk., Ankara), Erzene mh. (113/13. sk., 124/1. sk.), Atatürk mh. (832. sk., 893/1. sk., 896. sk., 894. sk., 829/1. sk., 852. sk., İstiklal cd., 839/2. sk., 840. sk., 910. sk., 829. sk., Çocuk parkı içi yolu, 846. sk., 830/1. sk., 831. sk., Yavuz cd., 839/1. sk., 847. sk., 832/1. sk., 847/1. sk., Ziya gökalp cd., 829/2. sk., 843. sk., 845. sk., 844. sk., 841. sk., 893. sk., 830. sk., 842. sk., 893/3), Doğanlar mh. (1427. sk., 1456/1. sk., 1412/2, 1411/6. sk., 1454. sk., 1442. sk., 1432. sk., 1566. sk., 1659. sk., Şehit gündüz koçak parkı içi yolu, 1414. sk., 1580. sk., 1430. sk., 1438. sk., 1411/2. sk., 1411. sk., 1660. sk., 1563. sk., Hacılarkırı cd., 1661. sk., 1483/1. sk., 1561. sk., 1457. sk., 1556. sk., 1575. sk., 1423. sk., 1414/2. sk., 1401/1. sk., 1408. sk., 1555. sk., 1406. sk., 1405. sk., 1453. sk., 1661/1. sk., 1482. sk., 1481/1. sk., 1420/1. sk., 1537. sk., 1451. sk., 1484. sk., 1483. sk., 1409. sk., 1480. sk., 1521/1. sk., 1658. sk., 1611. sk., 1654. sk., 1480/1. sk., 1443. sk., 1575/1. sk., 1411/3. sk., 1422. sk., 1656. sk., 1530/3. sk., 1559. sk., 1558. sk., 1456/2. sk., 1567. sk., 1441/1. sk., 1410. sk., 1530/2. sk., 1425. sk., 1509. sk., 1541. sk., 1530/1. sk., 1650. sk., 1429. sk., 1441. sk., 1565. sk., 1655. sk., 1661/2. sk., 1615, 1523. sk., 1562. sk., 1439. sk., 1582. sk., 1603. sk., 1601. sk., 1481. sk., 1553. sk., 1450. sk., 1426. sk., 1574. sk., 1530. sk., 1657. sk., 1484/1. sk., 1602. sk., 1412. sk., 1491. sk., 1424. sk., 1550/1. sk., 1456. sk., 1420. sk., Okul sk., 1421. sk., 1564. sk., 1613. sk., 1486. sk.), Ergene (457, 456. sk.), Ergene mh. (455. sk., 537. sk., 538. sk., 454. sk., 540. sk., 458. sk.), Kazımdirik mh. (161. sk., 160. sk., 153. sk., 154. sk., 175. sk., 174. sk., 172. sk., 159. sk., Süvari cd.), Kızılay (514/1, 513/1, 509. sk.), Kızılay mh. (471. sk., 511/1. sk., İstiklal cd., 502/1. sk., 506. sk., 512. sk., 475. sk., 507. sk., 508. sk., Hürriyet cd., Ziya gökalp, 502. sk., 513/2. sk., 511/3. sk., 511. sk., 513. sk., 507/1. sk., 505. sk., 504. sk., 513/3, 510. sk., 473. sk., 514. sk., 503. sk.), Doğanlar (1600, 1521. sk., 1614, 1410. sk., 1418. sk., 1542. sk., 1411/1. sk., 1605. sk., 1550. sk.), Mevlana mh. (1776/23. sk., 1776/25. sk., 1776/10. sk., 1776/16. sk., 1776/21. sk.), Ümit mh. (7404/6. sk., 7404. sk., 1521. sk., 7404/5. sk.), Naldöken (Ankara, İnönü cd., 1264/1. sk., 1269), Naldöken mh. (1232. sk., İnönü cd., 1261/7. sk., 1246. sk., 1213/1. sk., 1268/5. sk., 1266/5. sk., 1261. sk., 1250. sk., 1268. sk., 1226/4, 1205. sk., 1273. sk., 1241. sk., 1268/4. sk., 1204. sk., 1235. sk., 1267/2. sk., 1240/1. sk., 1261/6. sk., 1228. sk., 1260/1. sk., 1223. sk., 1271. sk., 1271/2. sk., 1268/1. sk., 1213/2. sk., 1248. sk., 1261/4. sk., 1261/1. sk., 1260. sk., 1243. sk., Naldöken meydanı, 1266. sk., 1231. sk., 1229. sk., 1247. sk., 1252. sk., 1266/2. sk., 1240. sk., 1271/1. sk., 1262/2. sk., 1206. sk., 1268/3. sk., 1261/11. sk., 1226/3. sk., Atatürk cd., 1218/1. sk., 1214. sk., Ankara cd., 1410. sk., 1237. sk., 1235/1. sk., 1261/9. sk., 1218. sk., 1211. sk., 1268/6, 1224. sk., 1201/2. sk., 1207. sk., Mareşal fevzi çakmak, 1213. sk., 1266/3. sk., 1219/1. sk., 1249. sk., 1253/1. sk., 1222. sk., 1261/5. sk., 1202. sk., 1245. sk., 1227. sk., 1267/1. sk., İnönü, 1261/2. sk., 1230. sk., 1253. sk., 1266/1. sk., 1270/2. sk., Dmo lojmanları, 1234. sk., 1233. sk., 1261/3. sk., 1218/2. sk., 1261/10. sk., 1271/3. sk., 1201. sk., 1261/8. sk., 1270. sk., 1270/1. sk., 1268/2. sk., 1238. sk., 1267. sk., 1204/2. sk., 1264. sk., 1204/1. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 09:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Erzene mh. (373. sk.), Kazımdirik (372/10. sk., 372/1. sk., 372/6. sk., Ord.prof.dr.muhittin erel, Park içi yolu), Kazımdirik mh. (372/2. sk., 372/9. sk., 372/8. sk., 373. sk., 372. sk., Ord.prof.dr.muhuddin erel, Ord. prof dr.muhiddin erel, 1722. sk.), Mevlana mh. (1776. sk., Ord. prof. dr. muhiddin erel)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Evka 3 mh. (127/18. sk., Şehitler cd., 127/6. sk., 127/7. sk., 112/4. sk., Şehit taha carım sk., 127/23. sk., 127/9. sk., 127/14. sk., Çocuk parkı içi yolu, 127/11. sk., 127/8. sk., 127/13. sk., 127/4. sk., 127/12. sk., 127/5. sk., Şehit taha carım, 127/24. sk., 113. sk., 127. sk.), Erzene (113. sk.), Erzene mh. (113/13. sk., 124/1. sk.), Evka 3 (124. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 12:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Egemenlik mh. (6093. sk.), Işıklar (Salih omurtak cd., 6014. sk.), Işıklar mh. (6007. sk., 6001. sk., 6003. sk., 6013. sk., 6024. sk., 6025. sk., 6020. sk., 6004. sk., 6005. sk., 6020/1. sk., 6023. sk., 6006. sk., 6008. sk., 6012. sk., 6026. sk., 6002. sk., 6022. sk., Şehit onbaşı uğur demirkan, 6021. sk., 6009. sk.)

Bornova ilçesinde 6 Ocak 14:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Egemenlik mh. (6131. sk., 6119. sk., 6108/1. sk.)