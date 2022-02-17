6 siyasi partinin Ankara il başkanları yemekte buluştu: Var gücümüzle sahada olacağız

17 Şubat 2022 Perşembe, 22:39

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Gelecek Partisi’nin akşam yemeğinde buluşan Ankara il başkanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ortak akla inanan altı siyasi partinin genel başkanları, yarının Türkiye’sini inşa etmek adına çok önemli bir adım attı. Altı siyasi partinin Ankara il başkanları olarak bizler ve Ankara teşkilatlarımız da genel başkanlarımızın iradesi doğrultusunda var gücümüzle sahada olacağız. Genel başkanlarımızın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yarının Türkiye’sini inşa etme ve iş birliği alanlarını genişleterek sürdürme kararlılıklarının sıkı takipçileri ve uygulayıcıları olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 12 Şubat’ta akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Siyasi parti liderlerinin ardından, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran da bugün akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası altı siyasi partinin Ankara il başkanları ortak bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

12 Şubat 2022’de Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti. Birbirinden farklı altı siyasi partinin genel başkanları, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi çalışma için bir araya geldi.

“O MASADA, YILLARDIR ÜLKEMİZİ YORAN KUTUPLAŞTIRMAYI BİR KENARA BIRAKIP İSTİŞARE VE UZLAŞMAYI ESAS ALAN BİR ANLAYIŞ VARDI”

Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizi yaşanırken bir masa etrafında gerçekleşen bu buluşmadan yansıyan fotoğraf karesi bile milyonların kalbinin umutla dolmasını sağladı. Çünkü o masada, yıllardır ülkemizi yoran kutuplaştırmayı bir kenara bırakıp istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayış vardı.

Tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini gerçekleştirme, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür bir vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye sözü vardı. Çünkü o masada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetime karşı, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı vardı.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

