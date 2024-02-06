Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:32

6 Şubat 2023'te Türkiye'yi derinden sarsan tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli art arda yaşanan iki büyük depremle binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat depremi kaç büyüklüğündeydi, kaç saniye sürdü? 6 Şubat 2023'te neler yaşandı?

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

6 Şubat 2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24'de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. 7.7 büyüklüğündeki deprem yerin 8.6 km derinliğinde meydana gelirken 7.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana gelmiştir.

Birinci depremin (Pazarcık-Kahramanmaraş) dışmerkez koordinatı 37,236 K - 37,057 D, odak derinliği 8,6 km; ikinci depremin (Elbistan- Kahramanmaraş) dışmerkez koordinatı 37,239 K - 38,089 D, odak derinliği 7,0 km olarak hesaplanmıştır.

İkinci deprem, Türkiye saati ile 13.24'de Elbistan (Kahramanmaraş) merkezli Mw7.6 büyüklüğündeki deprem Çardak Fayı ile Doğanşehir Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş, Sürgü Parçası üzerinde bir hareket sahada gözlenememiştir. Bu bölümde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin doğusundan başlayarak Göksun ilçesinin batısına kadar uzanan Çardak Fayı ile Malatya Doğanşehir ilçesinden geçen KD-GB yönünde 30 km uzunluğundaki Doğanşehir Fay Zonu değerlendirilecektir.

DEPREMDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri etkilendi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat depremi nedeniyle resmi açıklamalara göre 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Ancak İBB AKP Başkan Adayı Murat Kurum bugün katıldığı bir televizyon programında 130 bin kişinin öldüğünü ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ BULUNUMADI?

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri etkileyen depremlerde can kayıplarının sayısı 28 Mart 2023 itibariyle 53 bin 537, yaralananların sayısı ise 107 bin 204 olarak açıklandı.

Yaşamını yitirenlerin önemli kısmı depremin ilk günlerinde enkazlardan çıkarıldıktan sonra kimlik tespitleri yapılıp yakınlarına bilgi verildikten sonra defnedildi.

Ancak halen kimliği belirlenmeyen cenazeler ile kendisinden haber alınamayan insanlar mevcut.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, 25 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Komisyonu'na verdiği bilgide 81'i çocuk 305 kişinin kayıp olduğuna dair ihbar olduğunu, bu kişilerin aranmasına devam edildiğini söyledi.

Mercan ayrıca 3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesinin sağlandığını belirterek, "Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz bin 297 vatandaşımız var, çalışmalar devam etmekte" dedi.

KAYIP YURTTAŞLAR ÖLDÜ KABUL EDİLECEK

Hukukçulara göre, depremin 1 yılı doldurmasıyla bulunamayan kişiler ölmüş kabul edilecek.