6 Şubat'ın ardından Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın gösterdiği dayanışma film oldu: Karanlık Zamanlarda Şarkılar Söylemek

6 Şubat 2023’te Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem etkilediği 11 ilde on binlerce yurttaşın ölümüne sebep oldu. Yıkımın en etkili olduğu şehirlerden Hatay’da yurttaşlar hala asgari yaşam koşullarına kavuşmuş değil. Bozulan yollar onarılmadı, deprem konutları tamamlanmadı. Konteynerde yaşam koşulları, geçirilen iki kış mevsiminin ardından bu kış da hayatı zorlaştırıyor.

Depremde ailesini, yakınlarını kaybeden yurttaşlar tüm bölgelerde olduğu gibi Hatay’da da yaşama tutunmaya çalışıyor. Yaşama tutunma noktasında motivasyonu arttıran en büyük güç ise dayanışma. Maddi imkansızlıkları dayanışma ile aşan sanatçılar, Hatay’ı depremin ilk günlerinden bu yana yalnız bırakmadı. Depremzedeler yıkımın içinde bazen tiyatro bazen müzik bazen de filmlerle sanatın iyileştirici gücüne kavuştu.

KARANLIKTA ŞARKILAR SÖYLEMEK!

Belgesel yönetmeni Ethem Özgüven’in yönettiği “Karanlık Zamanlarda Şarkılar Söylemek” filmi de böyle bir dayanışmanın ürünü. Depremin ardından olağanüstü bir dayanışma öyküsü çıkaran Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nı konu alan belgesel hem hafızaya önemli bir katkı, hem de dayanışmayla iyileşmeye önemli bir örnek.

Yönetmen Petra Holzer ile birlikte 12 yıldır "Bozcaada Uluslararası Ekolojik Filmler Festivali’ni" düzenleyen Ethem Özgüven, Karanlık Zamanlarda Şarkılar Söylemek filminin, depremin yıldönümünde, dünyanın pek çok kentinde dayanışma amacıyla gösterime gireceğini açıkladı.

Gösterim tekliflerinin her geçen gün çoğaldığını kaydeden Özgüven, “Hatay Akademi Senfoni Orkestrası ile dayanışmayla yaptığımız "Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek" belgeselini göstermek için birçok öneri aldık. Deprem bölgelerinde korkunç ve benzersiz kayıpların acısına bir türlü iyileşmeyen yaşam koşulları eklendi. Bu depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğu hala onarılmayan yollardan, perişan, ısınmayan konteynerlere gidiyorlar. Hala bitmeyen davalardan adalet bekliyorlar” dedi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE 19 YERDE GÖSTERİLECEK!

Belgesel film 6 Şubat tarihinde, İstanbul’da Taksim’de, İBB Kültür tarafından Gazhane’de, İBB Beyoğlu Sineması’nda, Çatalca Belediyesi Nesin Vakfı tarafından, Galatasaray Üniversitesi’nde, Mimar Sinan Üniversitesi’nde, Sinema, Bellek ve Sesler Anma etkinliğinde, İstanbul Kent Üniversitesi’nde, Marmara Adası’nda Çınarlı Kültür Sanat Merkezi’nde gösterilecek.

Türkiye’nin diğer illerinde ise, Lüleburgaz Sinema Topluğu’nda, Ankara Kült Kavalıdere’de, Ayvalık Gri Alan’da, İzmir Akdeniz Akademisi’nde, Konya Akşehir Kültür Merkezi’nde, Gökçeada Değirmen Kültür Salonu’nda, gösterim yapılacak. Dayanışma amacıyla filmi gösterecek olan ülkeler arasında Yunanistan, Londra, Almanya ve İtalya da bulunuyor.