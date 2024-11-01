6 Şubat depremlerine ilişkin yargılanması istenen kamu görevlilerinin sayısı: Sadece 42 kişi hakkında soruşturma izni

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:23

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 21 ay geçti. En az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı depremde toplam 18 bin 200 apartman yıkıldı. 6 Şubat depremlerine ilişkin soruşturmalar ve davalar devam ediyor.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet mücadelesi sonucu şimdiye kadar 42 kamu görevlisi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma", "resmi belgede sahtecilik", "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma izni verildi.

Depremde yıkılan apartmanlar ve soruşturma izni verilen kamu görevlileri şöyle:

Osmaniye - Bilge Sitesi: Bilge Sitesi'nde 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca söz konusu yapının mimari ve betonarme projesinin o dönem Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli olan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. 16 Ekim'de Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, kamu görevlilerinin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Hatay - Ebrar Apartmanı: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Ebrar Apartmanı için "gerçeğe aykırı" yapı kullanma izin belgesi veren dönemin Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli, dönemin İmar Müdürü Muhammet Cevdet Havayıoğlu, dönemin Fen İşleri Müdürü Mehmet Bük, inşaat mühendisi Nigar Nilay Havayıoğlu, makine mühendisi Mustafa İnan ve yapı denetim firması yetkilisi Ali Ender Satmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı. 16 Ekim'de Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, kamu görevlilerinin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Kahramanmaraş - Ezgi Apartmanı: Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca bilirkişi raporunda kusur atfı yapılan ve yapının inşa edildiği dönemde AKP Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastahanesi'nde yapılan tadilatlara ilişkin onay işlemi yapan Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan şüpheliler; Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlandı. 7 kamu görevlisi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMELERİ HAZIR DEĞİL

Adıyaman - Grand İsias Otel: Otelde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'nde görevli olan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürleri Yusuf Gül ve Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi Bilal Hancı hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Kahramanmaraş - Ebrar Sitesi K Blok: Ebrar Sitelerinde yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti. Sitede, K Blok'ta ise 76 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği'nden 11 kamu görevlisi için soruşturma izni istedi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ebrar Sitesi K Blok'un inşa sürecinde imzaları bulunan; AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Mehmet Dişçeken, dönemin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü ve harita mühendisi Fahri Yiğitoğlu, eski inşaat mühendisi Fatih Diş, eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, eski inşaat mühendisi Melike Özdemir, mühendis Çetin Hurşitoğlu, eski İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu hakkında soruşturma izni verdi. 11 kamu görevlisinin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirtildi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Adana - Beluk Apartmanı A Blok: Beluk Apartmanı 10 kişiye mezar oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Beluk Apartmanı'nın yıkılması sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre bina ile ilgili zeminden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği fakat Beluk Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı ve yapılan kusurlu imalattan ilgili belediye görevlilerinin (yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenleyen) sorumluluğu olduğu" iddiasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem Seyhan Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Kahramanmaraş - Güneşli Kocabaş Evleri 7'nci Blok: Bu apartmanda 69 kişinin hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterilen dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın, elektrik elektronik mühendisi Öner Gürbüzel ile mimar Serap Binici'nin dosyasını ayırıp, haklarında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatmak için Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'ndan izin istedi. Kaymakamlık, 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Hatay - Nilüfer Apartmanı: Nilüfer Apartmanı 56 kişiye mezar oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yapının yıkılmasıyla ilgili Odabaşı Beldesi eski Belediye Başkanı Hasan Tümer, Odabaşı Beldesi eski Başkan Vekili Atıf Yeşil, Odabaşı Belde Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın, Odabaşı Belde Belediyesi eski Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu, Antakya Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nuriye Elçin Eryetli, İnşaat Teknikeri Arif Murat Elçi, İnşaat Mühendisi Mehmet Bük, Sağlık Memuru Ekrem Karabacak ve Makine Mühendisi İbrahim Burak Keser için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakanlık ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapılmasına karar verdi. Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ imzalı kararla, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, valiliğin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Kahramanmaraş - Saitbey Sitesi: Kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediyesi görevlileri eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Arzu Özaydın, olay tarihinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Ömer Taşdemir, olay tarihinde mimar olarak görev yapan Serap Binici, olay tarihinde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan Öner Gürbüzel, olay tarihinde jeoloji mühendisi olarak görev yapan Cengiz Murat Özaydın, olay tarihinde inşaat mühendisi olarak görev yapan Yücel Tuncay Polat ve olay tarihinde makine mühendisi olarak görev yapan Serhat Aktemur hakkında soruşturma izni vermedi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Adana - İhsan Bayram Sitesi C Blok: C bloğun yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bloğun yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istedi. Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni vermedi. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.