6 Şubat depremlerinin 3. yılı... Hatay’da umudun adı kadın kooperatifleri: 'Tarkan'ın paylaşımı satışları artırdı'

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da depremin üçüncü yılına günler kala altyapı, elektrik, ulaşım, barınma hala kentin başlıca sorunları arasında.

Zor koşullar ve imkansızlıklara rağmen Hatay’da kadın kooperatifleri, hem iyileşmek hem de kent ekonomisine katkı sunmak için üretmeye devam ediyor.

Kentte 50’ye yakın kadın kooperatifi var. Avrupa Birliği fonları ve yerel fonlardan destek alan kooperatifler, sürdürebilirlik ve kalıcılık için desteğe ihtiyaç duyuyor.

Samandağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinden kısa bir sonra kurulan Yeniden Hatay Kooperatifi'nde, Hatay’a özgü turunç, ceviz reçeli, coğrafi işaretli Samandağ biberinden yapılan kahvaltılık sos, kaya koruğu turşusu, tamamen katkı maddesiz kantaron yağı gibi ürünler üretiliyor. Ürünlerin yurt içi, yurt dışı olmak üzere birçok yere gönderimi yapılıyor.

"YEDİ KADINLA BAŞLAYAN İYİLEŞME HİKAYESİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Anka Haber Ajansı’na konuşan kooperatifin kurucusu Pelin Yılmaz, Yeniden Hatay Kooperatifi'nin, psikolojik iyileşme odaklı ortaya çıktığını söyledi.

Depremden sonra 7 kadınla başlayan yolculuklarının, şimdi 17 kadınla devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Depremden hemen sonra kadınların psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeleri için yedi kadınla bir araya geldik. 'Şunu üretelim, bunu üretelim' diyerek yola çıktık. Kooperatifimiz Hatay’ın yöresel lezzetlerini üretmeye çalıştığımız bir oluşuma dönüştü. 2023 Mart ayı sonunda bu fikir ortaya atıldı. O günden beri üretmeye devam ediyoruz. 7 kişiyle başladık, 17 kişiyiz ve bu sayı artıyor. Umarız yüzlerce kadın aramıza katılır" şeklinde konuştu.

"KADINLAR ZOR ŞARTLARA RAĞMEN HEVESLE KOOPERATİFE GELİYOR"

Yaşam şartlarının hala çok zor olduğunu, evlerine geçemeyen, konteynerde yaşayan insanlar bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Ulaşım ayrı bir dert burada. Kadınlar buraya binbir güçlükle geliyor. Yapılan inşaatlardan dolayı yollar tıkanıyor, büyük araçlar, iş makineleri yolda kalıyor. Kadınlar zor şartlar altında yaşasa da büyük heyecan ve hevesle kooperatife geliyor. Burası gerçekten bir terapi merkezine döndü. Herkesin acısı ortak ama üretmenin verdiği iyileşme var. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Muhteşem bir aile olduk. Çalışmayı, üretmeyi seviyoruz" dedi.

HATAY VALİLİĞİ HAYAT HATAY PLATFORMU KURDU

Kooperatifin ismi Yeniden Hatay’ın, yeni bir hayatı temsil ettiğini, yeni hayatlarında Hatay’ı ayağa kaldırmaya, üretmeye söz verdiklerini belirten Pelin Yılmaz, şunları söyledi:

"Kadınların el emeği ürünlerini Türkiye’nin her yerine göndermeye söz verdik. Depremden sonra özellikle yaşam koşulları zor olduğu için burada kadınlar konteynerlerde yaşamak istemiyor, boş oturmak istemiyorlar. Şu an Hatay’da 50'nin üzerinde kadın kooperatifi var. Herkes üretiyor, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Hatay Valiliği çok güzel bir proje başlattı. Hayat Hatay Platformu üzerinden bütün kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Bu kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışı noktasında daha da iyileştirilme yapılmasını istiyoruz. Çünkü üreten kadın güçlü bir aile kurar. Üreten kadın, mutlu bir toplumun parçasıdır ve dolayısıyla güçlü bir toplumun parçasıdır."

SANATÇI TARKAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPTI, SATIŞLARI ARTTI

Sadece kendi kooperatiflerinin değil bütün kadın kooperatiflerinin görünür olmasını istediklerini söyleyen Yılmaz, sanatçı Tarkan’ın kooperatiflerini sosyal medyada paylaşmasıyla görünürlük ve siparişlerinin arttığını vurgulayan Pelin Yılmaz, dileklerinin Hatay’daki bütün kadın kooperatiflerinin görünür olması ve üretilenlerin birçok insana ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Kooperatife gelen tüm kadınların konteyner kentte yaşadığını söyleyen Yeniden Hatay Kooperatifi üyesi depremzede, "Pelin Hocamız depremden sonra gelip bir danışman olarak bizimle konuştu. Kendimizi iyileştirmek için, birbirimize destek olmak için buraya geldik ve Yeniden Hatay Kooperatifi’ni kurduk" dedi.

"HER ŞEYİMİZ VARDI, BİR ANDA HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI, KOOPERATİFTE İYİ HİSSEDİYORUM"

Konteyner kentte yaşadığını söyleyen başka bir depremzede, Samandağ’da ulaşım sorunu olduğunu, arkadaşı aracıyla getirmese, kooperatife gelemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kooperatif sayesinde çalışıyoruz ve bana çok iyi geliyor. Zor günler geçirdik. Evlerimizi kaybettik. Her şeyimiz vardı, bir anda hiçbir şeyimiz kalmadı. Kooperatif açılınca bana ilaç gibi geldi. Depremden, her şeyden uzak kaldım. Deprem sonrası çocuklarımın hepsi bir yere dağıldı. Depremden sonra hem evlerimiz gitti hem de çocuklarım benden uzaklaştı. Gönül kızım buradan eğer televizyon izlerse Amerika’da, oğlum Almanya’ya gitti, öbür oğlum Kıbrıs’a gitti. Eşim de Antalya’ya gitti. Pelin Hanım bu kooperatifi açtı, beni zorla buraya getirdi. ‘Gel, sana ilaç gibi gelir’ dedi. Gerçekten de öyle oldu."