6 Şubat depremlerinin enkazından vurgun çıktı: Hasarlı araçlar üzerinden milyonluk oyun

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden kurulan dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkazdan çıkan araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı ve hacizli araçlara işlendiğini tespit etti.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 48 şüphelinin bu yöntemle en az 30 aracın kimlik bilgilerini değiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ortaya kondu.

47 GÖZALTI

Elde edilen bulgular üzerine Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı.

15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 129 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilikle bağlantılı yaklaşık 15 milyon lira değerinde 129 araca el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 23 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “oto hırsızlığı”, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından işlem başlatıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.