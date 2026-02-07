6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu için 'Kırmızı bülten' kararı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nde B Blok tamamen, D Blok ise kısmen yıkıldı. Enkazda çocukların da aralarında bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen, İşitmen'in oğlu ve aynı zamanda müteahhit firma yetkilisi Ahmet İşitmen ile birlikte 13 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"SAMİMİ BEYANLARIYLA" TAHLİYE EDİLDİ, ADLİ KONTROLÜ İHLAL ETTİ

Müteahhit Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak 13 Şubat 2023 tarihinde tutuklandı. Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024'te İşitmen'in "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sanık İşitmen, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim 2024'te görülen ilk duruşmaya katılmazken, duruşmada İşitmen hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Sanık İşitmen'in Mersin Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkez Amirliği'ne 23 Ekim 2024 tarihinden itibaren adli kontrolü şartına uymadığına ilişkin belgeye ulaşıldı.

YAKLAŞIK 475 GÜNDÜR BULANAMADI

Süreç içerisinde Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2025 yılında görülen ikinci ve üçüncü duruşmalarda, depremde yakınlarını kaybedenler ve avukatlarının "Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılması" talebi reddedildi. Dördüncü duruşmada ise "Kırmızı bülten" talebinin celse arasında değerlendirilmesine karar verildi. İşitmen, yaklaşık 475 gündür bulunamadı.

BABA VE OĞUL İÇİN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Edindiği bilgiye göre, bu hafta için görülen beşinci duruşmada Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında "Kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verildi.

"MÜTEAHHİTLERİN PARA HIRSINDAN DOLAYI BİNALAR ÇÖKMEKTEDİR"

Ulaşılan duruşma zaptına göre; binanın enkazında öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, "Müteahhitlerin para hırsından dolayı binalar çökmektedir. Deprem yönetmeliğine göre evler yapılmış olsaydı, bu binalar yıkılmazdı. Daireleri müştekiler Şükrü İşitmen’den aldığını beyan etmiştir. Bu şahıs suçsuzsa gelip teslim olsun. Biz, devletin ilgili kurumları tarafından bu şahsın bulunarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Binada eşi ve üç çocuğunu kaybedip enkazdan sağ kurtulan Hatice Elçi ise beyanında, "Sanık Şükrü İşitmen'in suçu yoksa neden kaçmaktadır? Biz sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şükrü İşitmen'in de yakalanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

DURUŞMA 29 NİSAN'A ERTELENDİ

Müşteki avukatları, "Sanık Şükrü ve Ahmet İşitmen hakkında celse arasında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmayacağı hususu heyetiniz tarafından değerlendirilecekti. Ancak bu değerlendirmeyi dosyada göremiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine, sanık Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin devamına ve infazının beklenilmesine, sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen, depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Sitesi davasından da yargılanıyor.