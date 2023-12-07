6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçti, sorunlar çığ gibi: 'İyileşmedik'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçti ancak sorunlar hâlâ çözüm bekliyor. Gelinen noktaya dikkat çekmek isteyen Hatay Depremzede Derneği, dün Uğur Mumcu Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Hatay Depremzede Derneği Başkanı Ekrem Deveci, eğitim, sağlık ve hukuki alanda kentin yeniden inşasına ilişkin sorunların ilk günkü tazeliğini koruduğuna dikkat çekti.

Hasarlı binaların güçlendirilmesiyle ilgili hiçbir hazırlık yapılmadığının ve bu nedenle okul binalarını birden fazla okulun kullandığını da belirten Deveci, güçlendirme ve tadilat işlemlerinin ikinci döneme yetiştirilmesi çağrısında bulundu.

Hatay Depremzede Derneği Başkanı Deveci, bu kapsamda ek kontenjan ve öğrencilere ekonomik destek verilmesi gerektiğini belirtti. Deveci, öğrenciler için ücretsiz yemek ve içme suyu talebini de yinelediği açıklamada sağlık sorunlarını şöyle özetledi:

Birinci basamak sağlık hizmetleri konteynerlerde veriliyor.

Sağlık çalışanlarının barınma sorunu sürüyor.

10 ayda prefabrik aile sağlığı merkezi yapılmadı.

Ameliyathane ve doğumhaneler aktif değil, sağlık hizmetleri poliklinik seviyesinde.

Ortak yaşam alanlarında su ve elektrik sorunları sık yaşandığından uyuz, influenza gibi bulaşıcı hastalıklar baş gösterdi.

Deveci “Hatay’ın özel afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne olması gerekiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

