6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat yarım gün mü? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden tam iki yıl geçti. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat yarım gün mü?
Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden iki yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremin yıldönümüne az bir süre kala, bu tarihte okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat yarım gün mü?
6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?
6 Şubat resmi tatil olmuyor.
6 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ VE OKUL VAR MI?
6 Şubat 2025 Kahramanmaraş merkezli depremin bu sene ikinci yıl dönümü. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta okullar tatil edilmişti.
Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara veriliyor.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:
"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
Kurban Bayramı1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
Kurban Bayramı 3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba
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