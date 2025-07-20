6 Şubat'ta 83 kişiye mezar olmuştu: Eski AKP'li başkan ve 2 kamu görevlisi için soruşturma izni verildiği ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan Üzümkent Sitesi'nde 83 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AKP İlçe Yöneticisi olan müteahhit Şükrü İşitmen'in de aralarında olduğu 9 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Öte yandan, başsavcılık olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulunmuştu.

AK PARTİLİ BAŞKAN VE İKİ KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Üzümkent Sitesi yıkımıyla ilgili 7 kamu görevlisine yönelik iddiaları inceleyerek rapor hazırladı.

Raporun değerlendirilmesinin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Eylül 2024 tarihinde dönemin AKP Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, eski Fen İşleri Müdürü Ekrem Lenger ve Fen Memuru Memet Yıldırım hakkında soruşturma izni verdi. Ancak bu karara ilişkin bilgiler soruşturma dosyasına yeni eklendi.

İMAR KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMIŞLAR...

Rapor, Öztürk ve diğer iki kamu görevlisinin imar mevzuatına aykırı hareket ettiğini ortaya koydu. 2004'te verilen yenileme yapı ruhsatları eklerinde betonarme projeleri, hesap raporları ve zemin etüt raporu bulunmadı.

Projelerde bodrum kat yol seviyesinin üzerinde gösterildiği için gerçek bodrum kat yapılmadı ve ruhsatlarda da yer almadı. Buna rağmen yapı kullanma izin belgeleri düzenlendi.

Eski Fen İşleri Müdürü Ekrem Lenger ve Fen Memuru Memet Yıldırım, bina mahallini tetkik ederek yapı kullanma izin belgelerini imzaladı, eski Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ise ruhsatları onaylayıp belgeleri imzaladı. Soruşturma raporu, bu kişilerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrandığını belirtti.

Öte yandan, hayatını kaybeden eski Besni Belediye Başkanı Mustafa Oruçoğlu ile eski Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Emre ve iki diğer kamu görevlisi hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

"ADALET YERİNİ BULUNCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Müşteki avukatı Abdurrahman Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun bir süreden sonra sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi mağdur aileleri adına çok sevindirici. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, adalet yerini buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek."