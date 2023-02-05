6 Şubat'ta hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Hangi illerde kamu personelleri izinli sayılacak?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:18

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:18

Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından öğrencilerin tatil yapıp yapmayacağı merak edildi. Kamu personellerinin de izinli olup olmayacağı araştırılıyor. Valiliklerden konuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

6 ŞUBAT'TA HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bitlis'te 1 gün,

Şanlıurfa'da 1 gün,

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde 1 gün,

Muş'ta 2 gün,

Gaziantep'te 1 gün,

Adıyaman'da 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.

HANGİ İLLERDE KAMU PERSONELLERİ İZİNLİ SAYILACAK?

Muş Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.''

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun."

Adıyaman Valiliğinden de yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere değinildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır."















