6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:31
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.


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