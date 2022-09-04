6 yaşındaki Dursun, ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti: Sürücü gözaltına alındı
Küçükçekmece’de ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A. akrabaları ile oyun oynamak için sokağa çıktı. 6 yaşındaki Dursun A. sokakta oyun oynarken, sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.
Diğer çocuklardan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye çevrede bulunan yurttaşlar yardım etti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Halı dükkanında çalışan Yiğit Başar, “Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı” dedi. Yaşanan kazada polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.
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