6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı!

Afyonkarahisar’da 'Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma timi tarafından yakalandı.

6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:42

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde R.K. adlı şahsın, "FETÖ’ye üye olma" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri, şüpheliyi Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #fetö #şüpheli #JASAT

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