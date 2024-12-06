6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı!
Afyonkarahisar’da 'Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma timi tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan incelemelerde R.K. adlı şahsın, "FETÖ’ye üye olma" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri, şüpheliyi Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #fetö #şüpheli #JASAT
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