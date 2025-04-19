6 yıl sonra İmamoğlu’suz sunum

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Nisan ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Saraçhane’deki İBB binasında yapıldı. Önceki gün İETT’nin 2024 yılı faaliyet raporu 74 ret oyuna karşılık 143 oyla kabul edilirken dün de İBB’nin 2024 yılına dair ‘Faaliyet Raporu’ İBB Meclisi’ne sunuldu. 23 Mart’ta tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilk kez bir faaliyet raporu sunumuna katılamadı.

İSKİ ve İETT dahil olmak üzere İBB’nin 2025 yılı konsolide bütçesinin 564 milyar TL olduğunu hatırlatan Aslan, iBB’nin konsolide bütçesinde 280 milyar TL’lik en büyük bölümünün ise yatırımlara ayıldığını hatırlattı. Aslan’ın konuşmasının başında ve sonunda, İmamoğlu’nun daha önce katıldığı faaliyet raporu sunumlarından görüntüler de Meclis salonunda gösterilirken İmamoğlu, Meclis’te uzun süre alkışlandı. Sunumda zaman zaman AKP ve CHP grubu arasında gerginlik yaşanırken gece saatlerine kadar süren oturumda İBB’nin 2024 yılına ait faaliyet raporu 158 kabul oyu ve 97 ret oyu alarak Meclis’te oyçokluğu ile kabul edildi.

TAKSİLER TEKRAR ONAY ALDI

Öte yandan oturumda, İstanbul’u uzun süredir meşgul eden taksi sorunu da tekrar görüşüldü. Ağustos ayındaki UKOME toplantısında kabul edilerek hizmete girmesi kararlaştırılan 2 bin 500 yeni taksiden 150’si için 18 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan taksi ihalesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Eyüp Aksu’nun itirazının kabul edilmesi üzerine ihaleden bir gün önce iptal edilmişti. Yeni taksiler için yapılacak ihale, ilgili komisyonlar tarafından mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek tekrar Meclis’e getirildi. Uygulama tabanlı taksiler için ihale yapılmasına yönelik madde de Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi.