6 yıldır haber alınamıyor... Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı

6.05.2026 21:43:00
Haber Merkezi
2020 yılından beri haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolduğu günün sabahında çalıştığı kafenin patronuna attığı mesaj ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın aktardığına göre, Doku'nun son mesajı ortaya çıktı.

Doku, çalıştığı kafenin patronuna ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'de sabah saat 08.13'de attığı mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Doku'nun ölümünden sorumlu tutulan ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

