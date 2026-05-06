6 yıldır haber alınamıyor... Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın aktardığına göre, Doku'nun son mesajı ortaya çıktı.

Doku, çalıştığı kafenin patronuna ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'de sabah saat 08.13'de attığı mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Doku'nun ölümünden sorumlu tutulan ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.