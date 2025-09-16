6 yorgun merminin isabet ettiği evin sahibi konuştu: 'Korkuyla yaşıyoruz'

Kızıltepe ilçesinde Fırat Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Özkurt'un evinin avlusu ile damına 6 ayda, 6 yorgun mermi ile saçmalar isabet etti.

Ailesinden kimsenin yaralanmadığı olaylar sonrası Özkurt, şikayetçi oldu.

Özellikle çocuklarının korku içinde olduğunu söyleyen ve ilçeye bağlı Tepe Mahallesi’nde 2022'de ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın ölümünü hatırlatan Özkurt, yetkililerden caydırıcı cezalar alınmasını istedi.

'HAVAYA SIKMAK, MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'

Cebrail Özkurt, "Bu yorgun mermiler, 6 ayda evime isabet eden maganda kurşunudur. Evin avlusuna, bahçesine, damına, yaşam alanıma düştüler. Özellikle düğünlerde sıkılan 'kör kurşun' diye tabir ettiğimiz mermilerdir. Bunlar sıkça gelmeye başladı. Bu yorgun mermilerden bayağı rahatsız olmaya başladık. Çocuklar korku içindedirler. Her ne kadar maddi ve manevi zarar vermiş olsa da ailemden birisine isabet etmediği için kendimizi şanslı buluyoruz. Ama bu sürekli şanslı olacağımız anlamına gelmiyor. Birkaç yıl önce başına yorgun mermi düşen Onur Başboğa gibi sokakta başka kişilere isabet edebilir. Kendi mutlu günlerini başkasının acısına dönüştürmesinler. Bir de biliyorsunuz; Kızıltepe'de insanlar yazın damlarda uyuyorlar. İnanın çocuklar ve bizler korku içinde uyuyoruz. Her an yorgun mermi düşecek diye tedirgin oluyoruz. Düğünlerde veya kutlamalarda rasgele havaya silah sıkmak, masum bir eğlence değil. Aksine insanların hayatlarını riske atan çok ciddi bir eylem. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sevinç anlarımızı başkasının açısına dönüştürmeyelim. Ayrıca yetkililerden de daha sıkı denetim ve caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz, bekliyoruz" dedi.