600 bin lira bulursa yaşayacak

18 Kasım 2022 Cuma, 07:38

Aydın’ın Karacasu ilçesi’nde yaşayan Günaydın Ararbay, akciğer kanseri tedavisi gören eşi Aydın Ararbay’ı bir yıl önce kaybetti. Eşini kaybeden Günaydın Ararbay, bir medikal şirketinde işe başladı. Ararbay, işe başlamasının ardından kısa bir süre sonra da kendisinin rahim kanserine yakalandığını öğrendi. Biri 7, diğeri 9 yaşındaki iki çocuk sahibi Günaydın Ararbay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hayırseverlerden yardım istedi.

“KEMOTERAPİ NEDENİYLE İKİ BÖBREĞİM İFLAS ETTİ”

Tedavi gören genç kadın, şiddetli ağrıları baş gösterince işinden ayrılmak zorunda kaldı. Acil ameliyat olması gereken ve özel bir hastanede yapılacak ameliyat için 22 Kasım 2022 günü belirlendi ancak ameliyat için gereken 600 bin lira ödenmeyince ameliyat için beklenmeye başlandı. Çocukları için yaşamak istediğini söyleyen Ararbay, “Aldığım radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle iki böbreğim iflas etti. Tek kurtuluşum bu ameliyat. Doktorlar hastalığın agresif olduğunu ve hızla yayıldığını söyledi. Çocuklarımı kimsesiz, boyunları bükük bırakmak istemiyorum. Daha babalarının yokluğuna alışamamışken çocuklarım annesizliğe nasıl dayanır? Sırf onlar için yaşamak istiyorum. Onları okutup büyüdüğünü, mürüvvetini görmek için bize elini uzatacak hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum” dedi.