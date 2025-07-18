6284 sayılı Kanun’a göre, şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik bakımdan zarar görülmesi veya acı çekilmesi ile neticelenen ya da neticelenmesi muhtemel hareketler olarak tanımlanmıştır. 6284 sayılı Kanun, şiddetten etkilenen kişileri korumak ve şiddet uygulayan kişilere karşı önlemler almak için etkili ve önemli imkanlar sunar. Peki,6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne için çıkmıştır? 6284 sayılı kanun kapsamındaki haklar nelerdir?
6284 SAYILI KANUN NEDİR?
6284 sayılı Kanun, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun, şiddet gören veya şiddet tehdidi altında olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunmasını ve söz konusu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçlamaktadır.
6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR NELERDİR?
Uzaklaştırma Kararı
Geçici Koruma (Yakın Koruma) Kararı
Sığınak Talebi
Ulaşım Engeli Talebi
Adres Bilgilerinin Gizlenmesi İstemi
Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi
Şiddet Uygulayana Ait Silahın Polise Teslim Edilmesi Talebi
Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası İstemi
6284 SAYILI KANUN NE İÇİN ÇIKMIŞTIR?
Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.