6284 sayılı Kanun’a göre, şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik bakımdan zarar görülmesi veya acı çekilmesi ile neticelenen ya da neticelenmesi muhtemel hareketler olarak tanımlanmıştır. 6284 sayılı Kanun, şiddetten etkilenen kişileri korumak ve şiddet uygulayan kişilere karşı önlemler almak için etkili ve önemli imkanlar sunar. Peki,6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne için çıkmıştır? 6284 sayılı kanun kapsamındaki haklar nelerdir?

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun, şiddet gören veya şiddet tehdidi altında olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunmasını ve söz konusu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçlamaktadır.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR NELERDİR?

Uzaklaştırma Kararı

Geçici Koruma (Yakın Koruma) Kararı

Sığınak Talebi

Ulaşım Engeli Talebi

Adres Bilgilerinin Gizlenmesi İstemi

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi

Şiddet Uygulayana Ait Silahın Polise Teslim Edilmesi Talebi

Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası İstemi

6284 SAYILI KANUN NE İÇİN ÇIKMIŞTIR?

Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.