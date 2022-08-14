64 gün sonra ölü bulunan Eyyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi.
ÇAYDA KAYBOLMUŞTU
Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Güneş, arama çalışmalarının 64’üncü gününde, ölü olarak bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneş'in cansız bedeni ailesine teslim edildi.
Dün gece Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Video Haberler
- Kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
- Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın
- Yılanı yutamayan kartal, boğulma tehlikesi geçirdi
- Şampiyon milli sporcu, Maltepe'de darbedildi!
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'