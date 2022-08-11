Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 62 gündür sürüyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:17

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisi güzergahına kadar arama yapıldı.

Arama çalışmaları, Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE ve AFAD ekiplerince yürütülüyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.