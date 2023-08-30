64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi: Hukuk ayaklar altında

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da bulunan 4 bloklu Tutar Yapı Sitesi’nin yalnızca C bloku yıkıldı. Diğer üç blok ise artçı sarsıntılarda ciddi bir hasar almadı. Zemin katında kat birleştirme, kolon-kiriş kesme gibi işlemler yapıldığı iddia edilmesine karşın verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. 64 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin reddetme kararında gerekçe olarak “Şüpheli hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itiraz eden tarafından yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir” denildi. Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren ve “Ne verilen takipsizlik kararının ne de bu kararın yaptığımız itirazların reddinin hukuki bir açıklaması bulunmaktadır” diyen kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, “Sürecin başından bu yana yapılan eksik araştırmayı kabul etmek mümkün değil. Bunca delil varken bu kararı verebilmek, hukuku ayaklar altına almak, yapılanları örtbas etmek demek. Bu skandal kararları hangi güç aldırıyor?” ifadelerini kullandı.

‘PES ETMEYECEĞİZ’

Avukat Gülsüm Özdoğru, “AYM’ye bireysel başvuru için 30 günlük süremiz başladı. Gerekli tüm hazırlıkları yaparak başvuruda bulunacağız. Ayrıca kanun yararına bozma diye herhangi bir süreye tabi olmayan olağanüstü bir kanun yolumuz da vardır, bu yolu da değerlendireceğiz” dedi.

AİHM’YE KADAR YOLU VAR

Binada akrabalarını kaybeden dava avukatlarından Mehtap Akyüz Özcan ise “Bu dosyada hukuken gerekli tüm başvuruları yapacağız. Pes etmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar yolu var bunun” sözleriyle tepki gösterdi.