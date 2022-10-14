64 yaşında altın madalya kazandı

14 Ekim 2022 Cuma, 07:00

İzmir’de beden eğitimi öğretmenliği yapan Kamuran Sönmez (64), 31’inci Balkan Masterler Şampiyonası’nda engelli koşuda altın madalyanın sahibi oldu. Ege Üniversitesi’nden mezun olup 41 yıl önce beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başlayan Kamuran Sönmez, öğretmenliğin yanısıra atletizm hakemliği ve antrenörlük de yapıyor. Başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Sönmez, Selanik’te 23-25 Eylül 2022’de düzenlenen Balkan Masterler Şampiyonası’nda 80 metre engellide şampiyon oldu, cirit atmada ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

DÜZENLİ SPOR

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Kamuran Sönmez, düzenli spor yaptığı için çok dinamik olduğunu dile getirdi. Sönmez, “Öğrencilerimi spora alıştırmak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorum. Haftada 4-5 kez idman yapıyorum. Öğrencilerime idol olmak, spor yapmalarını sağlamak, disiplinli olduklarını görmek, yeteneklerini değerlendirmelerine yol açmak, benim için büyük mutluluk. Bir öğrencimin yeteneğini keşfedip yarışmacı yaptığımda ayrı bir mutluluk hissediyorum” dedi. Başarısının sırrı hakkında bilgi veren Sönmez, düzenli yaşam, uyku, sağlıklı yiyecekler ve düzenli sporun kendisini zinde tuttuğunu anlattı. Başarının çalışmayla geldiğini dile getiren Sönmez, “Yeteneksiz de olsa bir öğrenci çalışınca bir yerlere gelebilir. Bunun yaşla da bir ilgisi yok. Öğrencilerimle yarışıyorum, koşuyorum, onlara uzun atlamayı öğretiyorum. Birlikte koşup engel atlıyoruz. Canlı bir örnek olmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu, dinamik iyi insanlar olmaları için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedefinin Avrupa’da ilk üçe girmek olduğunu söyleyen Sönmez, dört yıl 65 yaş kategorisinde koşmaya devam edeceğini söyledi.