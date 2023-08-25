65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 65 yaşındaki kadın, girdiği banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'da Kapaklı Atatürk Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan bir apartmanda 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in yaklaşık iki saat boyunca banyoda kalması kocasını şüphelendirdi.
Ardından karısı kontrol etmek için banyoya giden adam, karısının cansız halde olduğunu gördü.
Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in kronik rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Gülümser Bilsen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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