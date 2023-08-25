65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 65 yaşındaki kadın, girdiği banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:43
65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Tekirdağ'da Kapaklı Atatürk Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan bir apartmanda 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in yaklaşık iki saat boyunca banyoda kalması kocasını şüphelendirdi.

Ardından karısı kontrol etmek için banyoya giden adam, karısının cansız halde olduğunu gördü.

Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in kronik rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Gülümser Bilsen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
tekirdağ ceset

İlgili Haberler

Belediye çalışanı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Belediye çalışanı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Tek başına kamp yapan kişi sahilde ölü bulundu

Tek başına kamp yapan kişi sahilde ölü bulundu
Adıyaman'da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Adıyaman'da kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler