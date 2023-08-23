Tek başına kamp yapan kişi sahilde ölü bulundu
Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı’na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan 74 yaşındaki Ahmet Yatağan sahil bölümünde ölü bulundu.
Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı’na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan 74 yaşındaki Ahmet Yatağan, sahil bölümünde ölü bulundu.
'YÜKSEKTEN DÜŞME' İHTİMALİ
Tek başına çadır kurarak kamp yaptığı öğrenilen Yatağan’ın ölümü ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Şahsın yüksekten düşme sonucu ölme ihtimali üzerinde duruluyor.
Yatağan'ın kati ölüm nedenini belirlenmesi amacıyla cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- Cezaevinde maç izlemenin bedeli 116 bin TL!
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması