Tek başına kamp yapan kişi sahilde ölü bulundu

Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı’na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan 74 yaşındaki Ahmet Yatağan sahil bölümünde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:11
Tek başına kamp yapan kişi sahilde ölü bulundu
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Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı’na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan 74 yaşındaki Ahmet Yatağan, sahil bölümünde ölü bulundu.

'YÜKSEKTEN DÜŞME' İHTİMALİ

Tek başına çadır kurarak kamp yaptığı öğrenilen Yatağan’ın ölümü ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Şahsın yüksekten düşme sonucu ölme ihtimali üzerinde duruluyor.

Yatağan'ın kati ölüm nedenini belirlenmesi amacıyla cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


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