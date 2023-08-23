Belediye çalışanı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinasyon Başkanlığı’nda görevli çalışan evinde göğsünden tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:46
Belediye çalışanı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Karataş, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. 

Olay, sabah saatlerinde Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’nın Çakmak Mahallesi’nden olan ve ailesiyle birlikte Çobanlar Mahallesi’nde ikamet eden 49 yaşındaki Mustafa Karataş, pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu. 

Karataş’ı gören aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karataş’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Karataş’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinasyon Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruyor.


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