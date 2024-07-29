65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

İzmir'de 65 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:05
Abone Ol google-news

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için uygulama yaptıkları sırada, G.Y. isimli bir kişiden şüphelendi.

G.Y.'ye yapılan kimlik sorgusunda, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan G.Y., emniyete götürüldü. G.Y., polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.


İzmir haberleri Hapis Cezası haberleri hapis haberleri

İlgili Haberler

İsrail hapishanesinde tutuklu Hamas lideri hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu Hamas lideri hayatını kaybetti
Gaziantep’te 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
20 yaşında 53 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi Adana’da yakalandı

20 yaşında 53 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi Adana’da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler