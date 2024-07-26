Gaziantep’te 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:59
Gaziantep’te 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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