Gaziantep’te 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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