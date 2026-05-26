66 demokratik kitle örgütünden 'mutlak butlan' tepkisi

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve partinin genel merkezine yönelik polis müdahalesi sonrası 66 demokratik kitle örgütü ve 720 kişi ortak bildiri yayımlayarak tepki gösterdi.

''SEÇME VE SEÇİLME HAKKI FİİLEN ORTADAN KALDIRILDI''

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''CHP için verilen mutlak butlan kararı, toplumun hayatını ve geleceğini değiştirme hakkını elinden alma hamlesidir. Demokratik düzene açık bir müdahaledir. Siyasi partiler, dernekler, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, belediyeler başta olmak üzere toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu bütün kurumlar hedef alınmakta, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmaktadır.

İktidar yargı eliyle siyaseti kendi lehine düzenlemek, mutlak butlanla, kayyımlarla, örgütlenme, ifade özgürlükleri önündeki hukuk ve anayasa dışı engellerle toplumun nefesini kesmek, geleceği için umut duymasını engellemek, toplumsal iradeyi teslim almak istiyor.

''ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ''

Anayasal haklarımızı, özgürlüklerimizi, adalet duygumuzu, toplumsal barışı, ortak geleceğimiz için umut besleme hakkımızı hedef alan, ülkeyi seçimsiz, muhalefetsiz, toplumun iradesinin hiçe sayıldığı bir kayyım cehennemine dönüştürmeyi amaçlayan mutlak butlan kararına karşı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak herkesi toplumsal barış ve demokrasi için ortak mücadeleye çağırıyoruz.''

66 Kurumsal imza:

10 Ekim Barış Derneği, Adana Ekoloji Platformu, Akdeniz Engelliler Federasyonu, Alevi Düşünce Ocağı Derneği,Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antalya Biz Lgbti+ İnisiyatifi, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Adam-Der, Atakent Mahallesi Kadın Meclisi, Barış Akademisyenleri, Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Barış İçin Toplumsal Girişim, Birarada, Birarada Bilim Sanat Araştırma Ve Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Datça Kadın Platformu, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik Çerkes Kongresi Girişimi, Devrimci 78'liler Federasyonu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (Dsip), Dicle Görme Engelliler Derneği, Dinamik Engelliler Derneği,Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Ege Çevre Platformu (Egeçep), Ekoloji Birliği, Engelli Hakları Ve Engelsiz Gelecek Derneği, Engelli Hayvanları Koruma Ve Hayvan Hakları Derneği, Engelliler Federasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Eşitlik İzleme Grubu (Eşitiz), Feminist Kadın Çevresi, Haliç Dayanışması, Halkların Demokratik Kongresi (Hdk), Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, İstanbul Kent Savunması, İstanbul Tabip Odası, İzmir Barış Forumu, İzmir Belgesel Festivali (İzdoc),Kadın Yazarlar Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği, Khk'lı Platformları Birliği, Kusadası Kent Dayanışması,Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Kadın Platformu, Mersin Engelli Çocuk Anneleri Ve Gönüllüler Derneği, Mersin Engelli Kadınlar Dayanışma Derneği, Muçep, Muçep Datça Meclisi, Öğretim Üyeleri Derneği, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, Patnos Dernekleri Federasyonu, Sağlamcılığa Karşı Kadın Hareketi Derneği, Sarıyer Kent Dayanışması,Sulukule Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Türkiye Sosyalist Partisi,Umudun Kadınları Dergisi, Validebağ Savunması, Yan Yanayız Biraradayız, Yeşil Yaşam İnisiyatifi, Yeşil Sol Parti,Yurttaş Girişimi.

720 Bireysel İmza:

Abdullah Aysu, Abdullah Demirbaş, Abdurrahman Arıman, Abdülmecit Yılmaz, Adil Demirci, Adil Okay, Adnan Gölpunar, Ahmet Arda, Ahmet Asena, Ahmet Çevik, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Erkan, Ahmet Ersoy, Ahmet Muhtar Çakmak, Ahmet Okumuş, Ahmet Ümit, Akın Atalay, Akın Birdal, Akın Kösetorunu, Ali Galip Yıldız, Ali Günaydın, Ali Gürlek, Ali İştem, Ali Karakoç, Ali Kuşatman, Ali Yıldız, Aliye İlay İlkay, Alp Kural, Alpar Sevgen, Arif Ali Cangı, Arif İsmet Yılmaz, Arzu Erkan, Arzu Eylem, Arzu Filiz Güngör, Arzu Müge Özaydın, Asım Yaman, Aslan Gökbuget, Aslı Akıncı Utkan, Aslı Posacıoğlu, Asuman Çakır, Asuman Fırtına, Atilla Ansal, Atilla Bahçıvan, Atilla Göktürk, Attila Turnaoğlu, Aybike Ertürk, Ayça Erkol, Aydın Bodur, Aydın Deniz, Aydın Şekerci, Aydın Şimşek, Ayfer Tunç, Ayhan Çelik, Ayhan Ergenç, Ayhan Saygı, Aykut Alyanak, Ayla Atalay, Ayla Şesan, Ayla Türksoy, Aylin Adalıoğlu, Aynur Erman, Aysel Hoşgit, Ayşe Arben Altunç, Ayşe Ataman, Ayşe Bakkalcı, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Demirsöz, Ayşe Fügen Aybars, Ayşe Gözen, Ayşe Koçak, Ayşe Nurbanu Pekol, Ayşe Sarısayın, Ayşe Sönmez, Ayşe Şafak Kanca, Ayşegül Ateş, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kaya, Ayşegül Tezören, Ayşen Işık, Ayten Aktepe, Ayten Caynak, Ayten Yıldırım, Aytul Ercil, Aziz Gülhan, Azumet Avcı, Bahadır Altan, Bahri Belen, Banu Can, Banu Paker, Barış Trak, Baskın Oran, Başak Belhan, Başak Yıldırım, Bediz Sel, Belgin Bıyıkoğlu, Belgin Tekçe, Belgin Vardar, Belma Fırat, Berna Kılınç, Betül Arıbaş, Betül Kırdar, Betül Tanbay, Beydağ Tıraş Öneri, Beyza Üstün, Bilge Bayrak, Billur Cremer, Binnaz Toprak, Biriz Berksoy, Burhanettin Kaya, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Boran, Bülent Boyacıoğlu, Bülent Tekin, Bülent Yarbaşı