68 işçi can vermişti: Yeni Çeltek'te hayatını kaybeden madenciler anıldı

7 Şubat 1990'da Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 68 maden işçisi, anıldı. Kayadüzü Köyü'nde bulunan Maden Şehitleri Anıtı'nda yapılan anma etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Milletvekileri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı katıldı.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı yaptığı konuşmada, grizu patlamasında yaşamını yitiren maden işçilerini rahmetle andıklarını belirterek, "Zor ve meşakkatli şartlar altında emek veren tüm işçilerimize ve ailelerine sağlıklı, kazasız belasız bir ömür diliyorum." dedi.

Program, duaların okunması ve Maden Şehitleri Anıtı’na karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.