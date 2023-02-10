68 yaşında depremin 108. saatinde enkazdan kurtarıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:53

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 20:08

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma Timi, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki enkazda çalışma yaptı, Kore'den gelen kurtarma ekibinin de teknolojik destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucunda 62 yaşındaki Selma Güneş, sağ olarak enkazdan çıkartıldı

Ambulans ile hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Selma Güneş' e sağlık personeli kendini nasıl hissettiğini sordu. Güneş ise sağlık personeline eşinin durumunu sorarak, "Eşim yaşıyor mu, yaşamıyorsa benim yaşamamın anlamı yok. Eşim yaşıyor mu, ne olur o da yaşasın" dedi. Depremden önce gece saat 3'e doğru uyandığını ve bir bardak su ile biraz kek yediğini belirten Güneş, "Herhalde onların faydası olmuş" dedi.