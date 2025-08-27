69 kişiye mezar olmuştu... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Güneşli Kocabaş Evleri' kararı

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 16 bloktan oluşan Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7. bloğunun yıkılması sonucu 69 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7. bloğunun yıkılmasıyla ilgili binayı inşa eden şirketin ortaklarından Ökkeş Say ve Ökkeş Kır ile statik proje müellifi Ali Taş, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve aynı firmada denetçilik yapan Tebernuş Özyurt, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, hükümle birlikte tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, binayı yapan şirketin diğer ortağı Ahmet Say hakkında ise beraat kararı verildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 8 sanığa yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetti. Bu kararın ardından sanık avukatları, hükmü temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY BAŞSAVCISI SANIKLARA VERİLEN CEZALARIN BOZULMASINI TALEP ETTİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi ve hazırlanan tebliğname, karar merci Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Sanıkların temyiz taleplerinin yerinde görüldüğü tebliğnamede, sanıklara verilen hapis cezalarının "eksik kovuşturma sonucu verildiği" belirtilerek, hükümlerin bozulması talep edildi.

Tebliğnamede, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının, hukuksal gerekçeden yoksun olduğu, kurulan hükmün gerekçelendirme biçiminin, soyut tespitler düzeyinde kaldığı, yargılama sürecinde ortaya çıkan çelişkiler, iddia ve savunmalar arasında yapılan karşılaştırmalar, delillerin içeriksel değerlendirilmesi ve sanıkların kusur durumuna ilişkin bireyselleştirilmiş hukuki yorumların detaylı biçimde irdelenmediği belirtildi.

Yapı ruhsatlarındaki konum belirlemelerinin sanığın kast veya taksir derecesi ile nasıl örtüştüğü, hangi teknik yükümlülüğün hangi delille ihlal edildiği, bu ihlalin sonuca etkisi ve ortak kusur düzeyinin nasıl belirlendiği noktasında yeterli bir açıklık bulunmadığı aktarılan tebliğnamede, her bir sanığın isnat edilen eyleme ilişkin hangi teknik ve hukuki kriterler çerçevesinde sorumlu tutulduğunun delil bazında tartışılmadığı kaydedildi.

"SANIKLARIN TUTUKLANMASIYLA KAHRAMANMARAŞ HALKI CEZALANDIRILDI, 59 AİLENİN YAKINLARIYLA HELALLEŞİLDİ"

Tebliğnamede, binayı inşa eden şirketin ortakları Ökkeş Say ve Ökkeş Kır'ın avukatlarının, müvekkillerinin tutuklanmasına yönelik değerlendirmesinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Aksay İnşaat'ın her iki ortağının tutuklanması sonucunda Kahramanmaraş halkı cezalandırılmıştır. Sanıklar, yıkılan 7. blokta yaşamını yitiren 69 kişiden 59 ailenin yakınlarıyla uzlaşmış, zararları giderilmiş, helalleşilmiştir."