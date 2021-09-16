7. Balkan Panorama Film Festivali başlıyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 12:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşecek festivalin bu yılki onur konukları Türk sinemasının usta oyuncularından Erdal Özyağcılar ve Balkanların dünyaya armağan ettiği en iyi Prag Okulu temsilcileri arasında sayılan yönetmen Goran Markoviç olacak.

YABANCI FİLMLERİN TÜMÜ TÜRKİYE’DE İLK DEFA GÖSTERİLECEK

16 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, özellikle sinema yapımcıları ve yönetmenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 106 yabancı uzun metraj film, 472 yabancı kısa metraj film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu festivale, toplam 732 filmin başvurusu alındı. Yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri, 7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için 10 dalda yarışacak filmleri haziran ayında belirledi ve resmi sitesinde ilan etti. Festivalin resmi programında yer alan tüm yabancı filmler, Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Ayrıca, festivalde bu yıl 12 dünya prömiyeri yapılacak.

120 FİLM GÖSTERİMİ

7. Balkan Panorama Film Festivali, İzmir’deki sinemaseverlere zengin bir program sunacak. Balkanların sinemadaki renkliliğini İzmirli sinemaseverlerle paylaşacak festivalde, 120 film gösterimi yapılacak. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Pembe Köşk) açık havada Sarı Şemsiye ödülü için filmler yarışacak.

Türkiye’den Mimar Sinan Üniversitesi ve Bulgaristan’dan National Academy For Theatre and Film Arts’ın (NATFA) konuk okul olarak yer alacağı festivalin, konuk ülkesi ise Slovenya olacak. Kültürpark’ta açık havada resmi gösterim seçkiden oluşan filmlerden yanı sıra, iki konuk sinema okulunun hem kısa film seçkisi seyirciyle buluşacak hem de okulların yöneticileriyle söyleşiler yapılacak. Kültürpak’taki program kapsamında Slovenya Sinema Dairesi Genel Müdürü Nataşa Buçar ile söyleşi ve film gösterimi yapılacak. Balkanların dünya çapındaki oyuncusu ve Balkan Panorama Film Festivali’nin Danışma Kurulu Üyesi Lazar Ristovski ile masterclass yapılacak.

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde ise geleneksel olarak her üç sinema salonunda her gün toplamda yaklaşık 30 film gösterilecek. Buca Işılay Saygın Meydanı’nda (Kasaplar Meydanı) da Türk sinemasına damga vurmuş nostaljik filmler gösterilecek.